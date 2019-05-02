Попытка заказного убийства в Стояновке: "крутые" разборки фермеров - видео

Все происходило, как в американском "триллере" - преступник хотел убить компаньона, чтобы присвоить его капитал и часть совместного бизнеса.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов установили личность преступников, совершивших покушение на убийство в селе Стояновка Кантемирского района 21 ноября 2018 года.

Следователи выяснили, что 43-летний житель села Стояновка Кантемирского района вел бизнес со своим партнером - уроженцем этого же населенного пункта. Между компаньонами не раз возникали недопонимания, связанные с распределением финансов и прибыли в совместном фермерском хозяйстве.

Жертве покушения не раз угрожали физической расправой - как сам его партнер по бизнесу, так и наемные, сторонние лица. В итоге, 21 ноября минувшего года фермера попытались выманить на улицу - ему позвонил незнакомец, который предлагал "выйти и поговорить".

Видя, что бизнесмен отказывается от встречи, преступник проник во двор его дома и совершил семь выстрелов из револьвера в упор. В результате мужчина был серьезно ранен и в тяжелом состоянии состоянии доставлен в районную больницу Кантемира. Медикам чудом удалось его спасти.

Как планировалось преступление

© Sputnik / Алексей Филиппов Двух предполагаемых киллеров из Молдовы отпустили из-под ареста

В результате следствия удалось установить, что кровожадный партнер по бизнесу нанял мужчин 49 и 30 лет, один из которых уже находится в заключении за совершение аналогичного преступления. Второй киллер, уроженец Кишинева, вместе со "старшим по профессии" они детально спланировали, организовали и совершили преступление.

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14 апреля прокуроры и оперативники совместно с бойцами отряда спецназа Fulger провели обыски по месту жительства, в личных автомобилях, а также по месту заключения одного из подозреваемых.

В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить ряд вещей, доказывающих причастность мужчин к совершению преступления - мобильные телефоны с сим-картами, с которых поступил фатальный для агрария звонок, маски из текстиля и черновые записи, где киллеры детально прорабатывали убийство.

Бойцы спецназа задержали 30-летнего мужчину, который был посредником между заказчиком убийства и киллером, который сейчас отбывает наказание в пенитенциаре за другое, совершенное им, преступление.

На данный момент следствие по делу не закончено, прокуроры хотят найти других лиц, которые, так или иначе, были причастны к этому громкому преступлению в Кантемирском районе, а также выяснить, не проходят ли киллеры и заказчик по каким-либо другим делам.

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