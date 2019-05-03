В Новых Аненах пьяные парни на машине врезались в ЗИЛ, есть жертвы

Экспертизе предстоит определить, был ли трезв водитель автомобиля с пассажирами.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Один человек погиб и четверо ранены в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи каменного карьера у села Кобуска Ноуэ в Новоаненском районе.

Автофургон Renault Kangoo на полной скорости врезался в тяжелый грузовик ЗИЛ. За рулем Renault был 54-летний водитель, которого медикам спасти не удалось, он скончался по пути в больницу. Пассажиры (это четверо парней - в возрасте от 17 до 21 года) с травмами оказались в больнице. Все они жители села Ботнарешты. Водитель автомобиля ЗИЛ не получил серьезных травм.

Четверо молодых людей были в состоянии алкогольного опьянения, подтвердила для Sputnik Молдова пресс-офицер инспектората полиции Новых Анен Силвия Ветку. Был ли пьян погибший водитель автомобиля Renault, определит экспертиза.

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