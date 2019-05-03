Отняли "гробовые": дерзкое ограбление пенсионерки произошло в Резине

Для некоторых жителей нашей страны не существует ничего святого - ради наживы они готовы пойти даже против самого беззащитного человека.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Еду, алкоголь и сигареты купили воры на украденные у пенсионерки из города Резина деньги, сообщили в отделе местного инспектората полиции.

Ограбление 86-летней женщины произошло на днях. Налетчики взломали замок, проникли в дом и, угрожая физической расправой, похитили у пенсионерки хранившиеся сбережения. По словам женщины, всего у нее было 5 тысяч леев, включая так называемые "гробовые".

© Fotolia / Andrey Burmakin После убийства пенсионерки под Каларашом мужчина едва не остался на свободе

Следователи задержали воров спустя несколько дней. Ими оказались местные жители - 30-летний мужчина и 17-летний подросток. За это время преступники пустили награбленное на водку, еду и курево.

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Следователи не исключают, что "криминальный дуэт", учитывая беззащитность пожилой женщины, заранее спланировал преступление.

Теперь соучастники рискуют получить от 5 до 7 лет тюремного заключения с наложением штрафа в размере от 42,5 до 67,5 тысячи леев.

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