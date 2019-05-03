17:25 03 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск
Пенсионерка.

Отняли "гробовые": дерзкое ограбление пенсионерки произошло в Резине

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
Получить короткую ссылку
47 0 0

Для некоторых жителей нашей страны не существует ничего святого - ради наживы они готовы пойти даже против самого беззащитного человека.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Еду, алкоголь и сигареты купили воры на украденные у пенсионерки из города Резина деньги, сообщили в отделе местного инспектората полиции. 

Ограбление 86-летней женщины произошло на днях. Налетчики взломали замок, проникли в дом и, угрожая физической расправой, похитили у пенсионерки хранившиеся сбережения. По словам женщины, всего у нее было 5 тысяч леев, включая так называемые "гробовые".

Суд
© Fotolia / Andrey Burmakin
После убийства пенсионерки под Каларашом мужчина едва не остался на свободе

Следователи задержали воров спустя несколько дней. Ими оказались местные жители - 30-летний мужчина и 17-летний подросток. За это время преступники пустили награбленное на водку, еду и курево.

Никто не застрахован - на Пасху в Молдове случились десятки инцидентов>>>

Следователи не исключают, что "криминальный дуэт", учитывая беззащитность пожилой женщины, заранее спланировал преступление. 

Теперь соучастники рискуют получить от 5 до 7 лет тюремного заключения с наложением штрафа в размере от 42,5 до 67,5 тысячи леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Дикость в Румынии: пенсионерку избили и изнасиловали в церкви
После убийства пенсионерки под Каларашом мужчина едва не остался на свободе
Теги:
расследование, полиция, преступники, дом, ограбление, пенсионерка, преступление
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Битва за Венесуэлу: как это было - фото
Испуганные сосиски, видео
Этим сосискам пришлось испытать настоящий ад - видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться