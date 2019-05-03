Серьезное ДТП в Криулянах: есть погибшие – шокирующие фото

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. В Криулянах произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в которое попали три автомобиля. В результате аварии несколько человек пострадали, а один погиб. Об инциденте сообщил замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк.
"В городе Криуляны произошло ДТП, в которое попали три автомобиля, один из которых модели Dacia (принадлежащий автошколе) загорелся. К сожалению, пострадали трое человек и один погиб", - написал Кавкалюк в своем Facebook.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия.
Кавкалюк призвал водителей быть осторожными и следовать 10 правилам для предотвращения ДТП. Среди них:
- Пристегивать ремень безопасности;
- Соблюдать правила дорожного движения;
- Соблюдать скоростной режим;
- Проверить шины автомобиля;
- Не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения;
- Использовать детские автокресла;
- Быть предельно внимательным во время вождения;
- Останавливаться в случае усталости;
- Быть вежливым и внимательным;
- Использовать защитный шлем, управляя мотоциклом или велосипедом.
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