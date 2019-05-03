Серьезное ДТП в Криулянах: есть погибшие – шокирующие фото

Одна из машин, угодившая в аварию, принадлежит автошколе. В результате столкновения она загорелась.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. В Криулянах произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в которое попали три автомобиля. В результате аварии несколько человек пострадали, а один погиб. Об инциденте сообщил замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк.

"В городе Криуляны произошло ДТП, в которое попали три автомобиля, один из которых модели Dacia (принадлежащий автошколе) загорелся. К сожалению, пострадали трое человек и один погиб", - написал Кавкалюк в своем Facebook.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия.

Кавкалюк призвал водителей быть осторожными и следовать 10 правилам для предотвращения ДТП. Среди них:

Пристегивать ремень безопасности; Соблюдать правила дорожного движения; Соблюдать скоростной режим; Проверить шины автомобиля; Не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения; Использовать детские автокресла; Быть предельно внимательным во время вождения; Останавливаться в случае усталости; Быть вежливым и внимательным; Использовать защитный шлем, управляя мотоциклом или велосипедом.

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