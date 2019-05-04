В страшной аварии под Комратом погибли муж и жена

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. Авария, в результате которой погибла супружеская пара, произошла между селами Конгаз и Светлый Комратского района.
По словам представителей полиции, водитель автомобиля потерял контроль над управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.
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В результате столкновения 66-летний мужчина и его супруга погибли на месте, а еще одна пассажирка была госпитализирована в районную больницу Комрата с различными травмами.
Полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП.
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