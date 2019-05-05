Пошел на таран: пьяный мужчина решил расправиться с соседскими авто

Человек под воздействием алкоголя может совершать неадекватные поступки, но пьяный за рулем опасен вдвойне.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Прошлой ночью в Кишиневе пьяный водитель за что-то решил "наказать" всех владельцев автомобилей во дворе дома, где он проживает. В неадекватном состоянии он уселся за руль своего "Мерседеса" и стал врезаться во все машины, которые были во дворе. Чтобы успокоить дебошира, понадобились усилия пяти полицейских патрулей.

Соседи говорят, что были очень напуганы происходящим. Они пытались как-то помешать ему, но на их просьбы прекратить он не реагировал и вел себя крайне агрессивно. Когда попытки урезонить пьяного не увенчались успехом, на помощь вызвали полицию. На видео запечатлен как раз момент задержания. Видно, что и сотрудникам полиции мужчина пытается оказывать сопротивление, однако в конце концов полицейским все же удалось уложить неадекватного водителя на землю.

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