В результате взрыва пострадавших нет, поврежден балкон и разрушены несколько дверей.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Утром в воскресенье в многоквартирном доме во Флорештах произошел взрыв. По сообщениям полиции, причиной взрыва стала утечка газа из-за повреждения трубы.

По имеющейся на данный момент информации, в результате взрыва пострадавших нет. В квартире 45-летнего мужчины, где произошел взрыв, повреждены балкон и несколько межкомнатных дверей.

Владелец квартиры отделался ожогами легкой степени тяжести на руках и лице, сообщает телеканал Publika.

Мужчине оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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