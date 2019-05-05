Взрыв гранаты в Хынчештах — парень погиб в свой день рождения, двое ранены

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Хынчештах. По информации полиции, взорвалась боевая граната, в результате взрыва погиб один человек и двое пострадали.

Взрыв произошел на улице Дечебал, около 14.35 часов. По предварительным оценкам, была подорвана оборонительная граната типа РГ-42.

Погиб молодой человек в возрасте 19 лет, который праздновал день рождения, сообщает региональный телеканал Hîncești 24 TV. По данным телеканала Publika, двое пострадавших - также молодые люди в возрасте 24 и 27 лет, они доставлены в больницу.

Полиция ведет расследование инцидента.

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