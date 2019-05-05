ДТП в Приднестровье: как аукнулись невинной жертве опасные маневры лихача  

В ходе разбирательства выяснилось, что виновник аварии был в нетрезвом состоянии.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тирасполь-Каменка, в районе поворота на село Цыбулевка. Двое из участников аварии, среди которых ее виновник, доставлены в больницу. Невинной жертве происшествия досталось больше всего.

"Сотрудники ГАИ установили, что спровоцировал аварию водитель автомобиля "ВАЗ 2101". В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что автолюбитель из "Жигулей" находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, управлявший отечественной легковушкой, ехал со стороны Дубоссар, остановился на обочине, высадил пассажира и начал движение, намереваясь пересечь проезжую часть, чтоб выехать на дорогу, ведущую в Цыбулевку. При этом 40-летний сельчанин, поворачивая налево, не убедился в безопасности совершаемого маневра. Он не пропустил следовавшую в Рыбницу иномарку. Удар пришелся в правую сторону Mazda.

В результате ДТП женщина 33-х лет, сидевшая в "японском" авто на переднем пассажирском сидении, получила травму. Врачи диагностировали у рыбничанки компрессионный перелом шейного позвонка первой степени. Она будет проходить лечение в Рыбницкой ЦРБ.

Водитель Mazda не пострадал. А виновник аварии доставлен в дубоссарскую больницу с сотрясением головного мозга и ссадинами тела.

Транспортные средства помещены на штрафплощадку. По факту ДТП проводится разбирательство.

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