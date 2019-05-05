В Бельцах в торговом центре произошел пожар, людей эвакуировали из здания

На тушение пожара прибыли несколько расчетов спасателей. О пострадавших не сообщается.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. В воскресенье вечером в торговом центре в Бельцах произошел пожар. Очевидцы рассказывают о густых клубах дыма, которые вырываются из здания.

На тушение пожара прибыли несколько расчетов спасателей. Людей эвакуировали.

Звонок о возгорании в службу спасения 112 поступил в 19:40. По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на данный момент информации о пострадавших нет.

В дни пасхальных праздников, 29-30 апреля, сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям пришлось порядка 50 раз выезжать на срочные вызовы.

Кроме пожаров, молдавские спасатели также неоднократно выезжали на вызовы, связанные с ДТП, необходимостью освобождения людей из покореженных автомобилей, в связи с захлопнувшимися или заклинившими дверями в квартиры и дома граждан страны. 224 спасателя и 62 спецмашины обеспечивали безопасность граждан республики в пасхальные праздники.

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