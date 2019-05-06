Призывам и сути Дня поминовения вопреки: водители дышат перегаром и лихачат

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Игра в решку с собственной жизнью и безопасностью других участников движения ни к чему хорошему не привела.
За последние 48 часов в Молдове произошло 13 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, еще 17 получили различные травмы, сообщает Генералыный инспекторат по патрулированию.
Главная причина произошедшего - вождение без прав и запредельная скорость.
Для предупреждения инцидентов были отлучены от руля 20 водителей с признаками алкогольного опьянения.
Находящихся на данный момент в пути предупреждают, что в некоторых районах республики идет дождь, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.
В этих условиях необходимо соблюдать скоростной режим и дорожные указатели, быть максимально внимательным за рулем.
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