Призывам и сути Дня поминовения вопреки: водители дышат перегаром и лихачат

Нарушители не приняли во внимание даже тот факт, что на трассах работают более 500 патрульных инспекторов.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Игра в решку с собственной жизнью и безопасностью других участников движения ни к чему хорошему не привела.

За последние 48 часов в Молдове произошло 13 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, еще 17 получили различные травмы, сообщает Генералыный инспекторат по патрулированию.

Главная причина произошедшего - вождение без прав и запредельная скорость.

Для предупреждения инцидентов были отлучены от руля 20 водителей с признаками алкогольного опьянения.

Находящихся на данный момент в пути предупреждают, что в некоторых районах республики идет дождь, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.

В этих условиях необходимо соблюдать скоростной режим и дорожные указатели, быть максимально внимательным за рулем.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK