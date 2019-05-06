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Преступление

Немыслимо: задержан в Родительский день за убийство отца и матери

© Fotolia / Mr Korn Flakes
Происшествия
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Утром в в полицию города Сынджерей обратился мужчина с тревожным сигналом о том, что его младший брат угрожает физической расправой их родителям.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили супругов 78 и 79 лет без признаков жизни. Ножевые раны и травмы головы ясно говорили о постигшей их насильственной смерти.

Предполагаемый убийца покинул место преступления, но был быстро обнаружен в центральном городском парке. Он держал в руках нож и вел себя очень агрессивно.

Полиция применили слезоточивый газ для того, чтобы сломить его сопротивление. У мужчины была найдена крупная сумма в валюте и молдавских леях, эти деньги, по его словам, он заработал за границей.

Будучи задержанным на 78 часов, он признал свою вину, однако о мотивах содеянного дает разноречивые показания.

Открыто уголовное дело по статье об убийстве.

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