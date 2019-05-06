Магазин сгорел через 10 дней после открытия, но не все покупатели в курсе

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. В воскресенье вечером в коммерческом центре в Бельцах произошел пожар, который пришлось тушить семи расчетам спасателей. Людей вовремя эвакуировали.
От пламени пострадало около 200 квадратных метров торговых площадей.
Однако многие жители города не слышали об инциденте, и в понедельник направляются в магазин за покупками, сообщает портал NordNews.
Все дело в том, что фасадная часть осталась практически нетронутой, ущерб причинен противоположной сторона здания с вентиляционной системой и рампой для приема товара.
Покупатели, вынужденные делать от ворот поворот, выражают сожаление в связи с тем, что удобная торговая точка пострадала и не работает.
Многие бельчане были на открытии магазина.
Он начал свою деятельность 24 апреля.
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