Магазин сгорел через 10 дней после открытия, но не все покупатели в курсе

После пожара, уничтожившего значительную часть бельцкого торгового комплекса, он приостановил свою деятельность.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. В воскресенье вечером в коммерческом центре в Бельцах произошел пожар, который пришлось тушить семи расчетам спасателей. Людей вовремя эвакуировали.

От пламени пострадало около 200 квадратных метров торговых площадей.

Однако многие жители города не слышали об инциденте, и в понедельник направляются в магазин за покупками, сообщает портал NordNews.

Все дело в том, что фасадная часть осталась практически нетронутой, ущерб причинен противоположной сторона здания с вентиляционной системой и рампой для приема товара.

Покупатели, вынужденные делать от ворот поворот, выражают сожаление в связи с тем, что удобная торговая точка пострадала и не работает.

Многие бельчане были на открытии магазина.

Он начал свою деятельность 24 апреля.

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