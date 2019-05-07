Обыски в Кишиневе: превратили квартиру в склад для контрабанды - видео

Двое мужчин и женщина подозреваются в том, что реализовали хитрый план, по которому контрабандой везли в молдавскую столицу товары из Турции.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию спецдел, а также таможенники провели обыски у подозреваемых в контрабанде. Информацию об этом подтвердили во вторник в обоих ведомствах.

"За подозреваемыми следили несколько месяцев, в течение которых удалось определить схему их действий, точки снабжения, складирования и продаж", - сообщили в прокуратуре, уточнив, что незаконный бизнес организовали двое мужчин и женщина из Кишинева.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Чудеса изобретательности: как жители Молдовы прячут контрабанду на таможне

В следственных органах пояснили, что товар попадал на территорию нашей страны с помощью пассажирского микроавтобуса, следовавшего из Турции. Затем продукцию распределяли по продавцам в Кишиневе.

Подтвердилась достоверность данных после проверки этого транспортного средства на КПП в Джурджулештах. Тогда правоохранители нашли в микроавтобусе несколько мешков с одеждой и обувью, которые не были указаны в таможенной декларации.

Сразу после этого были проведены обыски по месту жительства, в складах и магазинах, принадлежащих подозреваемым. В итоге нашли товар на сумму более 2,5 миллиона леев (около 140 тысяч долларов по текущему курсу Национального банка страны). Никаких документов на продукцию при этом не было.

Специализированные структуры продолжают расследование, чтобы выявить всех причастных к этой деятельности. Подозреваемым же грозит до 10 лет лишения свободы.

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