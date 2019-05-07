Инновации не по нраву: кишиневские хулиганы сломали новые скамейки

Самое обидное, что эти лавочки, отпечатанные с помощью 3D принтера, должны были просохнуть в течение пары дней, а отдохнуть на них уже можно было бы сегодня, 7 мая.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Не успели жители молдавской столицы порадоваться новым скамейкам, которые городские власти установили на бульваре Мирча чел Бэтрын, как местные хулиганы решили внести свои "коррективы" в дизайн лавочек.

Сначала скамейки были такими. На них даже установили табличку с просьбой не садиться до 7 мая.

© Sputnik / Кишинев, новые скамейки в парках

А в понедельник, 6 мая, прогуливавшиеся по бульвару прохожие увидели, что над парой скамеек серьезно "поработали" вандалы.

Вандалы в Кишиневе сломали новые скамейки в парке © Sputnik / Nicu Goncear

Вандалы в Кишиневе сломали новые скамейки в парке © Sputnik / Nicu Goncear

Вандалы в Кишиневе сломали новые скамейки в парке © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 3 © Sputnik / Nicu Goncear Вандалы в Кишиневе сломали новые скамейки в парке

Сиденья лавочек попытались оторвать от основания (частично это удалось), а высаженные рядом туи оказались выдернутыми из земли. Как обещали городские власти, скамейки будут прочными, то есть разбить бетон будет непросто. Видимо, для кишиневских вандалов было делом чести доказать, что для них нет ничего невозможного.

Самое обидное, что эти лавочки, отпечатанные с помощью 3D принтера, должны были просохнуть в течение пары дней, а посидеть на них можно было бы сегодня, 7 мая. Но теперь уже, конечно, на некоторых из них не отдохнешь.

В Кишиневе до конца 2019 года планируется установить 700 новых скамеек, на эти цели из муниципального бюджета выделено 2 миллиона 500 тысяч леев.

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