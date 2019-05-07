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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Жуткая история: совершили групповое изнасилование и выбросили жертву с балкона

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Шестеро молодых людей сначала повеселились на вечеринке, а потом приехали в квартиру к двум девушкам и изнасиловали их.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Четверо молодых людей задержаны, а двое объявлены в розыск. Все они подозреваются в изнасиловании в Кишиневе двух девушек, одну из которых они затем попытались убить, сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре страны.

По информации ведомства, преступление совершено в ночь с 4 на 5 мая в одной из квартир молдавской столицы.

"После вечеринки за городом шестеро подозреваемых пошли в квартиру, где находились две девушки, одна из них 16-ти лет. Угрожая применением физической силы, жертв изнасиловали, а чтобы скрыть следы преступления несовершеннолетнюю сбросили с балкона седьмого этажа", - сообщили в Генпрокуратуре. 

Второй девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся в полицию. Шестнадцатилетняя девушка сейчас находится в коме.

Насилие
CC0 / Pixabay / Pexels
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Четверых подозреваемых, возраст которых составляет от 20 до 26 лет, поместили под арест на трое суток.

Как уточнили в правоохранительных органах, один из злоумышленников в момент совершения преступления должен был находиться под домашним арестом, так как проходит по делу о грабеже, совершенном два месяца назад.

Прокуроры будут требовать поместить всех подозреваемых под арест.

Согласно статье 171 УК РМ, изнасилование, совершенное двумя или более лицами, а также с особой жестокостью наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

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