ДТП в столичном секторе Чеканы: два автомобиля - всмятку - видео

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Тяжелое дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано корреспондентом Sputnik Молдова вечером во вторник в столичном секторе Чеканы. По его сообщению с места события, авария произошла на Заводской улице, вблизи кирпичного завода.
На пересечении улиц Индустриальной, Быкулуй и Заводской произошло лобовое столкновение автомобилей марок BMW и Honda CRV.Пока сотрудники правоохранительных органов не предоставили журналистам информацию о том, кто именно стал виновником аварии.
На видеокадрах можно заметить, что обе машины сильно пострадали в результате ДТП, их капоты практически смяты "в гармошку".
По информации с места событий, никто из водителей и пассажиров двух иномарок не пострадал, пишет sputnik.md.
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