ДТП в столичном секторе Чеканы: два автомобиля - всмятку - видео

К счастью, обошлось без жертв, однако восстановление покореженных машин может влететь водителям в копеечку.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Тяжелое дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано корреспондентом Sputnik Молдова вечером во вторник в столичном секторе Чеканы. По его сообщению с места события, авария произошла на Заводской улице, вблизи кирпичного завода.

На пересечении улиц Индустриальной, Быкулуй и Заводской произошло лобовое столкновение автомобилей марок BMW и Honda CRV.Пока сотрудники правоохранительных органов не предоставили журналистам информацию о том, кто именно стал виновником аварии.

На видеокадрах можно заметить, что обе машины сильно пострадали в результате ДТП, их капоты практически смяты "в гармошку".

© Photo : Arhivă Personală Accident - Ciocana (7 Mai 2019)

По информации с места событий, никто из водителей и пассажиров двух иномарок не пострадал, пишет sputnik.md.

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