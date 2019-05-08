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Пожар на Чеканах, пожарные - лица

Шокирующее видео — парень в Сороках пытался прыгнуть со 130-метровой башни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Спасательная операция продолжалась два часа, все это время молодой человек разговаривал с родными по телефону.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В Сороках 19-летний молодой человек забрался на башню телевизионного ретранслятора, угрожая спрыгнуть вниз. 

Забравшись на 130-метровую высоту, парень позвонил родным и заявил, что собирается совершить самоубийство. Звонок в службу спасения 112 поступил 7 мая в 18.47. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, скорая помощь и спасатели. Операция по спасению была снята на видео, его опубликовали на Youtube-канале Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Несколько спасателей поднялись к потенциальному самоубийце, который продолжал разговаривать с родными по телефону. Во избежание случайного падения его прикрепили к конструкциям башни страховочным тросом, а затем благополучно опустили вниз и передали врачам.

Спасательная операция продолжалась два часа и завершилась в 20.20.

Ранее оперативные службы сообщили, что в Кишиневе на Рышкановке из окна 5 этажа общежития Академии экономических знаний выпала девушка. Погибшая жила в комнате одна, прощальных записок полиция не обнаружила.

Ведется расследование обстоятельств трагедии.

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Теги:
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, спасатели
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