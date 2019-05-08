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Угрозы, шантаж и наркотики - как "Китаец" терроризировал Молдову

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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Судебная инстанция вынесла приговор членам преступной группировки, которые держали в страхе многих граждан республики.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Казалось бы, времена шальных 90-х давно и безвозвратно ушли, но отголоски тех криминальных событий по сей день слышны в Молдове. Сотрудникам Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел удалось задержать троих членов криминальной группировки "Китаец" за совершение ряда правонарушений, в том числе угроз физической расправы и шантажа, а также реализации наркотических веществ в особо крупных размерах.

В ходе следственных действий прокурорам удалось установить, что подозреваемые в возрасте от 33 до 38 лет - уроженцы Кишинева - в июне 2018 года незаконно проникли в квартиру одного из жителей столицы. Там они завладели финансовыми сбережениями жертвы, отняв у мужчины 2 тысячи евро, и, что называется, "поставили его на счетчик", сделав так, чтобы мужчина постоянно приносил обозначенные преступниками суммы.

В тот же день для острастки подозреваемые привезли этого мужчину в одну из лесопарковых зон Кишинева, сильно избивая его и требуя срочно отчислить "в общак" криминальной группировки "Китаец" 5 тысяч евро. 

© Fotolia / Ferumov
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Преступники попались с поличным, когда 17 июля 2018 года при передаче вымогаемой суммы, которая осуществлялась под контролем правоохранительных органов, их задержали. Следователи уточнили, что два вымогателя ранее были осуждены и отбывали наказание в пенитенциаре за аналогичные преступления. 

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Судебная инстанция признала всех троих преступников виновными, им внесены приговоры в виде тюремного заключения на срок от 13 до 15 лет. Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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Теги:
задержание, угрозы, наркотики, шантаж, "Китаец", преступная группировка
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