Инцидент произошел недалеко от города Крикова, легковушка превратилась в один большой костер.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Днем в четверг, 9 мая, на трассе Кишинев-Оргеев загорелся автомобиль. В социальных сетях опубликовано видео происшествия, снятое очевидцами.

На кадрах видно, что легковая машина полностью охвачена пламенем. Недалеко от автомобиля мужчина наблюдает за пожаром, взявшись за голову.

По словам свидетелей, во время пожара никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили автомобиль.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

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