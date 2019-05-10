Цепное ДТП на Ботанике: есть пострадавшие - видео

Несколько автомобилей столкнулись в ночь на пятницу в молдавской столице, в их числе такси.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Ехавший на большой скорости автомобиль спровоцировал ДТП на столичном бульваре Дачия. Инцидент произошел в ночь на пятницу.

Будьте осторожны: эксперты назвали самую опасную улицу в Кишиневе>>>

Как сообщают очевидцы произошедшего, столкновение трех автомобилей случилось после того, как один из них перелетел через бордюр. Тогда это авто и столкнулось с такси и еще одной машиной, влетевшей потом в дерево.

В итоге пострадал таксист, которого забрал экипаж скорой помощи. Два его пассажира отделались испугом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK