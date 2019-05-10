Цепное ДТП на Ботанике: есть пострадавшие - видео

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Ехавший на большой скорости автомобиль спровоцировал ДТП на столичном бульваре Дачия. Инцидент произошел в ночь на пятницу.
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Как сообщают очевидцы произошедшего, столкновение трех автомобилей случилось после того, как один из них перелетел через бордюр. Тогда это авто и столкнулось с такси и еще одной машиной, влетевшей потом в дерево.
В итоге пострадал таксист, которого забрал экипаж скорой помощи. Два его пассажира отделались испугом.
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