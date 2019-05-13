Двадцать человек были эвакуированы во время утреннего пожара в Кишиневе

Загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома, среди спасенных оказались и дети.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Утром в Кишиневе произошел сильный пожар. Пламя охватило квартиру на улице Сучевица в столичном секторе Буюканы.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным происшествиям, на месте возгорания работали три пожарных расчета.

Пожар начался в квартире на пятом этаже жилого дома. Были эвакуированы 20 человек, в том числе - несовершеннолетние.

Никто из жителей дома не пострадал. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее, в воскресенье 5 мая, эвакуировать людей пришлось из торгового центра в Бельцах, где также произошел пожар. А в результате пожара, произошедшего утром 30 апреля в селе Дану Глодянского района, погиб 64-летний мужчина.

Напоминаем, что единый номер службы спасения в Молдове - 112.

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