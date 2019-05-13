15:03 13 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.90
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Саперы

Эхо войны: житель Гагаузии нашел в огороде гранаты и патроны

© Photo: Ministerul Apărării
Происшествия
Получить короткую ссылку
128 0 0

Ликвидацией опасной находки займутся специалисты Министерства обороны.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. В селе Ферапонтьевка в Гагаузии местный житель, вскапывая огород, обнаружил гранаты и патроны, предположительно, времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия работают саперы.

Саперы
© Photo: Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Dmitrii Vosimeric
Опасно для жизни: снаряды вермахта обнаружили в Штефан-Водэ - фото

В  своем огороде мужчина наткнулся на гранаты, после чего сообщил об опасной находке в полицию. Прибывшие саперы выкопали в общей сложности 53 боеприпаса, среди которых две гранаты типа Ф-1, четыре запала, 106 патронов и гильз, в том числе 44 патрона калибра 7,62.

Предположительно, боеприпасы лежали в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщает сайт gagauzinfo.md.

Ликвидацией взрывоопасных предметов займутся специалисты Министерства обороны. 

По словам экспертов, ржавые взрыватели могут спровоцировать взрыв в любой момент, и внешне определить степень опасности таких боеприпасов практически невозможно.

"Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительные вибрации. Наличие коррозии корпуса только повышает вероятность самоподрыва", - рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям Гагаузии.

Спасатели рекомендуют в случае обнаружения боеприпасов отойти на расстояние не менее 50 метров, сообщить о находке по телефону 112 и обеспечить охрану места находки до прибытия специалистов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Что взрывалось в Молдове за десять лет – гранаты, снаряды и баллоны с газом
Эхо войны: в Тирасполе во дворе дома нашли четыре артиллерийских снаряда
Теги:
граната
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Шер
Постаревшие знаменитости: как сегодня выглядят кумиры миллионов
LIVE: Полуфинал суперсезона проекта Ты супер!
Полуфинал суперсезона проекта "Ты супер!"
Действие при пожаре в самолете
Действия при пожаре в самолете - советы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться