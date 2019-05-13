Эхо войны: житель Гагаузии нашел в огороде гранаты и патроны

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. В селе Ферапонтьевка в Гагаузии местный житель, вскапывая огород, обнаружил гранаты и патроны, предположительно, времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия работают саперы.

В своем огороде мужчина наткнулся на гранаты, после чего сообщил об опасной находке в полицию. Прибывшие саперы выкопали в общей сложности 53 боеприпаса, среди которых две гранаты типа Ф-1, четыре запала, 106 патронов и гильз, в том числе 44 патрона калибра 7,62.

Предположительно, боеприпасы лежали в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщает сайт gagauzinfo.md.

Ликвидацией взрывоопасных предметов займутся специалисты Министерства обороны.

По словам экспертов, ржавые взрыватели могут спровоцировать взрыв в любой момент, и внешне определить степень опасности таких боеприпасов практически невозможно.

"Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительные вибрации. Наличие коррозии корпуса только повышает вероятность самоподрыва", - рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям Гагаузии.

Спасатели рекомендуют в случае обнаружения боеприпасов отойти на расстояние не менее 50 метров, сообщить о находке по телефону 112 и обеспечить охрану места находки до прибытия специалистов.

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