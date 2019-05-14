Сброшенная насильниками с балкона девушка скончалась в больнице

Информацию о смерти 16-летней девушки подтвердили в медицинском учреждении, где она находилась после трагедии.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Шестнадцатилетняя девушка, которую изнасиловали в ночь на 5 мая, а затем выбросили с балкона седьмого этажа, скончалась, несмотря на усилия врачей. Информацию об этом подтвердила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь кишиневской больницы скорой помощи Кристина Горя, пишет sputnik.md.

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После случившегося девушка находилась в коме, но спасти ее жизнь не удалось. Она скончалась 13 мая.

© Sputnik / Miroslav Rotari Каждый пятый осужденный в Молдове - насильник

По информации следствия, преступление совершено в ночь с 4 на 5 мая в одной из квартир молдавской столицы. После случившегося четверо молодых людей были задержаны, а двое объявлены в розыск.

Как ранее сообщили в Генеральной прокуратуре страны, "после вечеринки за городом шестеро подозреваемых пошли в квартиру, где находились две девушки, одна из них 16-ти лет. Угрожая применением физической силы, жертв изнасиловали, а чтобы скрыть следы преступления несовершеннолетнюю сбросили с балкона седьмого этажа".

Второй девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся в полицию.

Четверых подозреваемых, возраст которых составляет от 20 до 26 лет, поместили под арест на трое суток.

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Как уточнили в правоохранительных органах, один из злоумышленников в момент совершения преступления должен был находиться под домашним арестом, так как проходит по делу о грабеже, совершенном два месяца назад.

Согласно статье 171 УК РМ, изнасилование, совершенное двумя или более лицами, а также с особой жестокостью наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

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