Они продавали "зелье" по Вайберу - в Молдове задержали опасных преступников

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Суд Оргеева вынес приговор двум членам организованной преступной группировки за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом и продажей наркотиков в особо крупных размерах, пишет sputnik.md.

Как заявили в ходе судебного заседания прокуроры, выходцы из Оргеева в возрасте от 25 до 30 лет в 2017-2018 годах реализовывали наркотики через приложения-мессенджеры в смарфтонах.

Смертоносный товар они приобретали во Франции, а предлагаемый ими "ассортимент" был очень велик. Это и синтетик бупренорфин, содержащийся в таблетках "Субутекс" и "Субоксон", и другие препараты, которые не поступают в свободную продажу и отпускаются только по рецепту.

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По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, посредством мобильных телефонов и электронных приложений Whatsapp, Viber и Telegram правонарушители реализовывали таблетки наркозависимым людям по завышенным ценам. Товар они сбывали преимущественно в Оргеевском районе.

Задержать торговцев наркотиками удалось в ноябре 2018 года во время реализации крупной партии таблеток. Передачу денег за товар отслеживали сотрудники правоохранительных органов, зафиксировавшие факт преступления.

Вина подозреваемых была полностью доказана в суде, несмотря на то, что они категорически отрицали свою причастность к реализации "зелья". Суд вынес торговцам наркотиками приговор - один из них получил 8 лет тюремного заключения, а другой проведет в пенитенциаре ближайшие 9 лет.

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