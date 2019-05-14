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Черви на продуктах, архивное фото.

Паразиты ползут из кранов - что происходит в одном из сел Молдовы

© Photo: musca.ro
Происшествия
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Жители Флорен недоумевают - вместе с водой из крана в сосуде появляются розовые черви.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Качественная вода и ее доступность являются основополагающим залогом жизни человека. Фраза "мы - то, что мы пьем" приобретает особый смысл, учитывая, что в нормальной воде должны содержаться полезные для организма вещества, а не ... черви. 

В селе Флорены Новоаненского района столкнулись именно с такой проблемой. Вода, поступающая в дома местных жителей, кишит червями, она непригодна ни для готовки, ни для питья, ни для полива приусадебного участка. Пока местные власти оправдано разводят руками - в местном бюджете нет средств для замены старых труб и резервуаров.

© Sputnik / Anton Denisov
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Сельчане, для которых "червивая" вода является практически единственным источником влаги, вынуждены приобретать дорогостоящие фильтры, но и они служат недолго, поскольку забиваются паразитами.  

Примар Флорен в интервью молдавским СМИ заявляет - до июля удастся решить проблему, а пока придется жить в таких условиях. Для того, чтобы о червях в водопроводе больше никто не вспоминал, необходимо обзавестись новыми резервуарами, два из которых уже были приобретены и установлены.

Санитарные врачи утверждают, что, как правило, черви в воде появляются в результате загрязнения и изношенности водопроводов, но они - не опасны для людей. К тому же водятся исключительно в чистой воде. Это так называемый трубочник обыкновенный - круглый волосовидный червь розового цвета длиной до 8 сантиметров.

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Чтобы черви во Флоренах "пошли в отступление", необходимо приобрести еще две цистерны для установки их на водонапорной башне. В этом случае удастся обеспечить более чем 4 тысячи потребителей качественной водой, которая будет пригодна и для приготовления блюд и для других целей.

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Теги:
село, качество, вода, черви, кран
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