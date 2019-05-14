На главной улице Кишинева потекли молочные реки - видео

В центре молдавской столицы во вторник прошла необычная акция протеста.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Десятки литров молока разлил во вторник перед мэрией Кишинева столичный предприниматель. Бизнесмен рассказал журналистам, что таким образом он хотел выразить свой протест контролирующим органам.

© Sputnik / Александр Кряжев Официальные данные: какое молоко попадает на стол жителей Молдовы

Инцидент произошел в разгар рабочего дня. Прямо к дверям мэрии подъехал фургон, разукрашенный под пятнистую корову, из которого вышел молодой человек и, распахнув задние дверцы, где находилась большая цистерна с молоком, открыл кран. Десятки литров молока потекли по мостовой проспекта Штефана чел Маре.

Спустя некоторое время на месте молочного инцидента появились стражи порядка, которые потребовали от молодого человека прекратить акцию. По словам молочника, на такие радикальные меры его заставили пойти действия контролирующих органов муниципалитета.

"Я хотел обратить внимание исполняющего обязанности генерального примара Кишинева Руслана Кодряну на существующие на общегородском уровне проблемы", - сказал он.

Полиция задержала и оштрафовала предпринимателя за выходку.

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