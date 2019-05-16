Решение Апелляционной палаты: экс-министр транспорта Киринчук сядет в тюрьму

Бывший высокопоставленный чиновник был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения, при этом решение судебной инстанции подлежит исполнению, но с правом апелляции в Высшей судебной палате.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук проведет 3 года и 6 месяцев за решеткой. По крайней мере, он был приговорен к такому сроку заключения, причем с исполнением наказания. Таким оказалось решение Апелляционной палаты Кишинева, сообщила Генеральная прокуратура.

"За злоупотребление служебным положением бывший министр был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсутствием права занимать государственные должности в течение 5 лет", - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, направленном в редакцию Sputnik.

Также суд ужесточил наказание и бизнесмена, который был соучастником бывшего министра, приговорив предпринимателя к двум годам лишения свободы.

Решение подлежит исполнению, но с правом апелляции в Высшей судебной палате.

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Два года назад стало известно, что Киринчук стал обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал, а позже президентом был подписан указ о его отставке.

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