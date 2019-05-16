Трагедия на центральном автовокзале в Кишиневе: женщину раздавил автобус

По словам очевидцев, женщина спала под автобусом, а водитель транспортного средства заявил, что не заметил ее перед тем, как начать движение.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Кошмарное происшествие случилось на центральном автовокзале в молдавской столице: рейсовый автобус наехал на женщину. В результате инцидента она скончалась, сообщает sputnik.md.

Трагедия произошла в ночь на четверг. Водитель автобуса хотел выехать со стоянки. Мужчина утверждает, что не заметил женщину.

По словам очевидцев, жертва спала под автобусом. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, заявили, что предстоит установить личность погибшей. Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

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