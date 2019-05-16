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Убийство.

Убийство в пригороде: вынесен приговор душегубу-изуверу

CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
Происшествия
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Особую жестокость проявляют некоторые преступники в Молдове - услышав об их деяниях, содрогнется даже черствый человек.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Сюжет, от которого кровь стынет в жилах, - примерно так можно охарактеризовать случай убийства, которое произошло в коммуне Крикова, находящейся в непосредственной близости от Кишинева. 

На 15 лет тюремного заключения приговорил суд местного жителя, лишившего жизни 20-летнюю девушку и проявившего особую, даже изуверскую жестокость. Мужчина своей вины не признает, однако прокуроры намерены подать апелляцию и требовать высшей меры наказания - пожизненного заключения.

Елена Бычева
© Facebook / Elena Bycheva
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Девушка состояла в близких отношениях с 33-летним мужчиной, а в день убийства, 13 мая 2018 года, находилась в его доме в Крикова. Неожиданно между сожителями возникла ссора - в порыве гнева и ревности он ударил девушку ножом. Ранение оказалось фатальным, жертва скончалась на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, убийца расчленил тело и сложил его фрагменты в большой рюкзак. Затем добрался до близлежащего озера, где избавился от останков.

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Страшную находку обнаружили спустя несколько дней местные рыбаки, которые и заявили об этом в полицию. Преступник был незамедлительно задержан. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы, следствие по делу продолжалось почти год.

Молдова занимает одно из лидирующих мест в Европе по числу женщин, убитых на почве бытового насилия. Такие данные были приведены Итальянским институтом исследований. В нашей стране на каждые сто тысяч человек приходится по две погибших от чьих-то рук женщины.

По утверждениям социологов, бытовое насилие на почве алкоголя в молдавских селах — явление обыденное. В некоторых случаях жители провинции в пьяном угаре избивают своих благоверных до полусмерти. Плотно вошли такие вопиющие социальные инциденты и в жизнь городских семей, где неустроенность мужчин, их неспособность содержать семью приводит к бутылке, а затем и к побоям женщин и детей. Нередко такие побои заканчиваются смертью членов семьи дебошира.

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Теги:
вердикт, суд, Крикова, убийство
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