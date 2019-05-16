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Большая детская коляска.

Ничего святого: в Кишиневе уже и у детей угоняют "транспорт"

© Photo : Guinness World Records
Происшествия
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Жажда легкой наживы не останавливает воров даже перед моральными ограничениями - из подъезда многоэтажного дома в Кишиневе злоумышленники угнали... детскую коляску.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Попытка поживиться за счет других стала стилем жизни для некоторых в Кишиневе. Вырвать сумку у старушки, или обидеть ребенка для них - плевое дело.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих сожителей, которые уже не один год промышляют воровством всего, что плохо лежит, и неоднократно были за это судимы. Речь идет о жителях столицы - мужчине 58 лет и 34-летней женщине. 

По данным столичной полиции, в ночь с 9 на 10 мая они проникли в один из подъездов многоэтажного жилого дома на Рышкановке и..."угнали" детскую коляску. на следующий день злоумышленники реализовали ее по бросовой цене. Сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшим, была оценена следователями в 6 тысяч леев.

Женщина с коляской
© Sputnik / Владимир Песня
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Обнаружив ранним утром, 10 мая, пропажу, молодой отец сразу обратился в правоохранительные органы. Сотрудникам полиции удалось обнаружить "угнанную" коляску в ближайшем ломбарде, она была изъята и возвращена владельцу. 

Позже были задержаны и горе-"угонщики". Если суд признает их вину, подозреваемым грозит штраф в размере 32-67 тысяч леев, неоплачиваемый труд на пользу общества от 180 до 240 часов, или до 4 лет тюремного заключения.      

После данного инцидента, сотрудники столичной полиции призвали кишиневцев внимательнее относиться к личному имуществу и ценным вещам и не оставлять их в общедоступных местах.

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Теги:
задержание, полиция, воры, детская коляска, коляска
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