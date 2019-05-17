Двухколесный вор: он настолько быстрый, что полиция не может его поймать

Безработица и неустроенность некоторых молодых людей толкают их к тому, чтобы зарабатывать себе на жизнь, воруя и реализовывая чужое имущество.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. В Кишиневе появился настоящий велосипедный вор-рецидивист, сообщили в столичной полиции. Лишь за март-апрель текущего года он совершил три велосипедных кражи из подъездов многоэтажных домов на Ботанике.

Ему удавалось незамеченным проникать в подъезды, а затем, удостоверившись, что никого из местных жителей рядом нет, вывозить двухколесных "стальных коней" так, чтобы никто не заметил.

Однако молодой человек не учел, что возле некоторых квартир установлены камеры видеонаблюдения, которые и запечатлели его криминальное "творчество".

В общей сложности молодой человек наворовал на сумму в 33 тысячи леев. По факту пропажи велосипедов в городе заведено уголовное дело. Если подозреваемого удастся задержать, а затем доказать его вину, ему грозит до 67 тысяч леев штрафа, от 120 до 240 часов общественно-полезных работ, или тюремное заключение до 4 лет.

Столичная полиция просит всех, кто опознает правонарушителя по видео, обращаться по номеру телефона - 068 673 137.