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Девушка

Шокирующая история молдаванки, которая попала в настоящее рабство

CC0 / Pixabay / Counselling
Происшествия
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Сюжет, который леденит душу: девушку из Молдовы в течение 10 лет заставляли попрошайничать, она пыталась неоднократно сбежать из этого ада, но ее находили, избивали и принуждали продолжать ту же жизнь.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. По подозрению в торговле детьми и организации бизнеса на попрошайничестве задержаны семеро человек из Молдовы, сообщили в республиканской прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

Проститутка
© Flickr/ ALlisson H
Бизнес на девушках из Молдовы: секс, рабство и торговля людьми

Как пояснил источник, речь идет о гражданах в возрасте 35-59 лет. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что члены преступной группировки начали заниматься незаконными бизнесом в 2003 году. Под предлогом найма на хорошо оплачиваемую работу в сфере продаж они набирали женщин, которых затем отвозили на Украину, в Беларусь или в Россию, где жертв заставляли заниматься попрошайничеством в общественных местах.

Таким образом, стала известна история одной женщины, пострадавшей от действий этой группировки. В преступные сети она попала в 2003 году, когда ей было 16 лет. Тогда ее отправили на Украину, где у нее отобрали документы и выставили на улицу, заставив собирать милостыню.

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"Так она жила в течение десяти лет. За это время она неоднократно пыталась сбежать, но каждый раз ее находили, избивали и психологически воздействовали", - отметили в прокуратуре.

Семейное насилие
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Затем, вопреки ее воле, девушку оправили в Беларусь. Впоследствии она оказалась в России, где работала на улице и побиралась вместе с "коллегами" белорусского происхождения. Деньги, которые зарабатывала девушка к концу дня, у нее забирали "организаторы" и использовали в личных целях. Пострадавшей перепадало лишь на продукты.

"В результате обысков, проведенных в ходе следственных мероприятий, у подозреваемых обнаружены идентификационные документы потенциальных жертв, документы, подтверждающие денежные переводы подозреваемыми из-за границы, а также наличность на сумму в 700 тысяч леев", - отметили в прокуратуре.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Правоохранительные органы намерены найти всех жертв преступной группировки.

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