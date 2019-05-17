Мошенники обирали через соцсети находящихся за рубежом граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали члена преступной группировки, которая вымогала деньги у пользователей социальных сетей.
Злоумышленники действовали в период с августа 2018 года по январь 2019 года. С целью получения финансовых средств, они переписывались через социальные сети и мессенджеры с гражданами Молдовы, находящимися за рубежом.
Жертвам давали выдуманную, недостоверную информацию, чтобы вынудить их прислать деньги через систему быстрых трансферов. Так, один из пострадавших сделал аферистам перевод в сумме четырех тысяч евро.
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Лидером этой группировки оказался 29-летний мужчина из Дрокии, ранее уже судимый.
Правоохранительные органы провели обыск в доме подозреваемого для сбора доказательств. Изначально он был взят под стражу на 72 часа, затем срок заключения был изменен на 30 дней.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит штраф до 67 500 леев или тюремное заключение сроком до 6 лет.
Правоохранительные органы призывают работающих за рубежом граждан внимательней относиться к получаемым в социальных сетях просьбах о переводе денег, в том числе и от пользователей, которые выдают себя за известных людей, поскольку это наверняка мошенники.
За 2018-2019 годы сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 46 подобных случаев.
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