Мошенники обирали через соцсети находящихся за рубежом граждан Молдовы

Участники преступной группировки во главе с рецидивистом выманили тысячи евро от доверчивых пользователей интернета.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Сотрудники полиции задержали члена преступной группировки, которая вымогала деньги у пользователей социальных сетей.

© Sputnik / Igor Zarembo Осторожно, мошенники - как обманывают при найме на работу за границей

Злоумышленники действовали в период с августа 2018 года по январь 2019 года. С целью получения финансовых средств, они переписывались через социальные сети и мессенджеры с гражданами Молдовы, находящимися за рубежом.

Жертвам давали выдуманную, недостоверную информацию, чтобы вынудить их прислать деньги через систему быстрых трансферов. Так, один из пострадавших сделал аферистам перевод в сумме четырех тысяч евро.

Мошенники атакуют: звонят с иностранных номеров, а со счета улетают деньги>>>

Лидером этой группировки оказался 29-летний мужчина из Дрокии, ранее уже судимый.

Правоохранительные органы провели обыск в доме подозреваемого для сбора доказательств. Изначально он был взят под стражу на 72 часа, затем срок заключения был изменен на 30 дней.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дохвастался: полиция нашла любителя тонировки авто по видео в соцсетях

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит штраф до 67 500 леев или тюремное заключение сроком до 6 лет.

Правоохранительные органы призывают работающих за рубежом граждан внимательней относиться к получаемым в социальных сетях просьбах о переводе денег, в том числе и от пользователей, которые выдают себя за известных людей, поскольку это наверняка мошенники.

За 2018-2019 годы сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 46 подобных случаев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK