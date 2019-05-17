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Пожар в Кишиневе

Вечерний инцидент в Кишиневе: автомобиль вспыхнул мгновенно и выгорел дотла

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Сильный пожар разгорелся на Ботанике: очевидцы считают, чтов автомобиле взорвался газовый баллон.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В столичном секторе Ботаника в пятницу вечером сгорел автомобиль.

Горящий автомобиль, архивное фото.
CC0 / Pixabay / WikimediaImages
На трассе Кишинев-Оргеев загорелся автомобиль

Кадры этого инцидента появились в социальных сетях. Очевидцы, опубликовавшие пост, отмечают, что серьезно пострадал водитель и высказывают предположение, что в авто мог взорваться газовый баллон.

Как сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, инцидент произошел на ул. Диминеций, 22.

"На место выехал экипаж спасателей. Пламя разгорелось в салоне транспортного средства. Причина возгорания пока неизвестна, ее выяснят специалисты", - уточнила Пушкашу.

Сведения о водителе, которому "крепко досталось", она не подтвердила.

"По нашей информации, в результате инцидента никто не пострадал", - заключила пресс-секретарь.

© Скриншот Facebook / Андрей Марин / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
Возгорание автомобиля на Ботанике

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Теги:
Кишинев, Лилиана Пушкашу, Пожар
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