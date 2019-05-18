Трагедия в Унгенах: девушка и парень утонули в канализационном колодце

Утонувшие были нетрезвы, парень попытался спасти упавшую девушку, однако вслед за ней свалился в колодец.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Трагедия произошла в Унгенском районе: 24-летний парень и 21-летняя девушка упали в канализационный колодец в селе Бучумень и утонули.

По сообщению инспектората полиции Унгенского района, инцидент произошел в пятом часу утра, когда по телефону службы 112 позвонил 27-летний местный житель, который сообщил, что двое человек упали в канализационный люк и потеряли сознание.

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Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из колодца тела молодых людей. По данным полиции, было установлено, что оба погибших проводили время в кафе, где распивали спиртные напитки. Затем девушка вышла на улицу и упала в канализационный колодец пятиметровой глубины, наполненный водой.

Девушка начала звать на помощь, и парень попытался вытащить ее, однако тоже упал. Оказавшиеся рядом очевидцы попытались спасти упавших, однако не сумели этого сделать.

Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

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