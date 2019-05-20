В Кишиневе сгорел автомобиль службы такси - фото

Пламя уничтожило все переднюю часть транспортного средства, в том числе двигатель.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Автомобиль одной из служб такси загорелся в понедельник утром на Буюканах. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Инцидент произошел на заправке, расположенной на улице Каля Ешилор, 4.

"Звонок в службу "112" поступил в 06.10. На место прибыл экипаж пожарных, обнаруживший, что пламенем охвачен автомобиль Dacia Logan. Спасателям удалось ликвидировать возгорание к 06.23", - сообщили в Генинспекторате по ЧС.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Причину возгорания пока не установили, этим займутся специалисты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK