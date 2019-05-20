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Полиция нашла гражданина Молдовы, который 22 года скрывался из-за убийства

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Задержанный уже дал признательные показания, а сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, указывающие на его причастность к убийству.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Полицейские задержали в Орловской области гражданина Молдовы, который 22 года назад был объявлен в федеральный розыск из-за убийства жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба управления МВД данному региону.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Преступление произошло осенью 1996 года в городе Ноябрьске. Правоохранители нашли в одной из квартир тело местного жителя с признаками насильственной смерти, после чего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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Предполагаемый преступник был объявлен в федеральный розыск.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного деяния на территории Орловской области задержан ранее не судимый гражданин Республики Молдовы 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе окружного УМВД добавили, что задержанный мужчина уже дал признательные показания, а сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, указывающие на его причастность к убийству.

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Теги:
задержание, убийство
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