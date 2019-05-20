В Кишиневе поджигают автомобили - полиция ищет преступников

Правоохранители расследует череду возгораний машин в разных уголках Кишинева. Они предполагают, что речь идет о спланированных поджогах.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Сотрудники кишиневской полиции проводят расследование по уголовному делу о сгоревших и поврежденных огнем автомобилях. Возгорания произошли в минувшее воскресенье ночью в столичных секторах Центр и Чеканы.

Основными уликами служат кадры с камер видеонаблюдения. На съемках из двух разных мест Кишинева видны силуэты молодых людей, находившихся рядом с автомобилями перед возникновением пламени. Первый огненный инцидент произошел вблизи одного из многоэтажных домов на Хынчештском шоссе, второй - на подземной парковке многоэтажки по улице Алеку Руссо.

В столичной полиции считают, что в обоих случаях речь идет именно об умышленном уничтожении чужого имущества. В Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в ночь с субботы на воскресенье пожарные расчеты выезжали дважды на вызовы аналогичного характера.

На парковке, на улице Алеку Руссо загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz. Огонь полностью уничтожил иномарку, значительно пострадали от пламени еще пять автомобилей, припаркованных рядом.

На Хынчештском шоссе полностью сгорел автомобиль модели Renault Kadjar, шести машинам, припаркованных поблизости, также нанесен ущерб.

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Согласно положениям Уголовного кодекса Молдовы, "умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившие ущерб в крупных размерах, наказываются штрафом в размере до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок 240 часов". Более того, если поджигатели будут найдены, а их вину докажут в суде, они будут обязаны выплатить сумму материального ущерба владельцам сгоревших или пострадавших от пламени автомобилей.

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