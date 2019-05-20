00:43 21 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.94
  • RUB0.28
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Горящий автомобиль.

В Кишиневе поджигают автомобили - полиция ищет преступников

CC0 / Pixabay / WikimediaImages
Происшествия
Получить короткую ссылку
16921

Правоохранители расследует череду возгораний машин в разных уголках Кишинева. Они предполагают, что речь идет о спланированных поджогах.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Сотрудники кишиневской полиции проводят расследование по уголовному делу о сгоревших и поврежденных огнем автомобилях. Возгорания произошли в минувшее воскресенье ночью в столичных секторах Центр и Чеканы. 

Основными уликами служат кадры с камер видеонаблюдения. На съемках из двух разных мест Кишинева видны силуэты молодых людей, находившихся рядом с автомобилями перед возникновением пламени. Первый огненный инцидент произошел вблизи одного из многоэтажных домов на Хынчештском шоссе, второй - на подземной парковке многоэтажки по улице Алеку Руссо. 

В столичной полиции считают, что в обоих случаях речь идет именно об умышленном уничтожении чужого имущества. В Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в ночь с субботы на воскресенье пожарные расчеты выезжали дважды на вызовы аналогичного характера.

Человек в наручниках, архивное фото.
CC0 / Pixabay / ROOKIE23
Двойное убийство с поджогом - хынчештский душегуб найден

На парковке, на улице Алеку Руссо загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz. Огонь полностью уничтожил иномарку, значительно пострадали от пламени еще пять автомобилей, припаркованных рядом. 

На Хынчештском шоссе полностью сгорел автомобиль модели Renault Kadjar, шести машинам, припаркованных поблизости, также нанесен ущерб.

Молдова в огне: кто виноват в массовых пожарах>>>

Согласно положениям Уголовного кодекса Молдовы, "умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившие ущерб в крупных размерах, наказываются штрафом в размере до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок 240 часов". Более того, если поджигатели будут найдены, а их вину докажут в суде, они будут обязаны выплатить сумму материального ущерба владельцам сгоревших или пострадавших от пламени автомобилей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

На трассе Кишинев-Оргеев загорелся автомобиль
В Кишиневе сгорел автомобиль службы такси - фото
Теги:
расследование, причины, инцидент, автомобили
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Планета Венера
Неземная красота: захватывающие фотографии из космоса
Фейерверк и запуск фонтанов: как в Петергофе открыли летний сезон - видео
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться