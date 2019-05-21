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Спасатели откачивают воду из затопленных сельских дворов.

На севере Молдовы затоплены поля, улицы стали реками — спасатели показали фото

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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За последние сутки около двадцати раз специальные бригады откачивали воду во многих населенных пунктах республики.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Из-за сильных дождей, которые прошли на всей территории страны, вмешательство спасателей потребовалось в целом ряде сел на севере Молдовы. Улицы превратились в реки, затоплены подвальные помещения.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), за последние сутки около двадцати раз специальные бригады откачивали воду во многих населенных пунктах страны.

Самый серьезный ущерб ливни нанесли в Рышканском районе, где спасатели откачивали воду из восьми дворов. В частности, работы по откачке воды из подвала детского сада были проведены в селе Зэйканы Рышканского района. А в селе Рубелница Сорокского района работникам ГИЧС пришлось очистить восемь сельских колодцев.

Вмешательство спасателей потребовалось также в селах Окницкого, Сынжерейского, Дрокиевского, Единецкого, Каларашского, Резинского и Унгенского районов.

После прошедших ливней оказались залиты водой значительные площади сельскохозяйственных угодий.

Созданные в районах комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают ущерб.

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Теги:
Молдова, наводнение
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