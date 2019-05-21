Безнаказанное хамство шагает по Кишиневу - видео

Такое может произойти с каждым: вопиющий случай беспричинной агрессии на одной из оживленных улиц молдавской столицы попал на видео.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Беспрецедентный случай агрессивного хамства, попавший на камеру видеонаблюдения, еще раз подтвердил, что в нашем городе творится беспредел. Видео зафиксировало случай ничем неспровоцированного, неоправданного по своей жестокости и хладнокровию нападения мужчины на двух женщин, одна из которых по возрасту годилась в бабушки этому недочеловеку.

Возмущенные кишиневцы распространили шокирующее видео в соцсетях.

По утверждению автора поста, пожилая женщина сейчас находится в больнице. В полицию подано соответствующее заявление.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием, заявила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Наталья Стати.

"Полицию вызвали 14 мая в 15.30. Сообщили, что напали на двух женщин на улице А. Руссо. На место прибыли сотрудники Инспектората полиции столичного сектора Рышкановка. Речь идет о двух женщинах в возрасте 36 лет и 81 года. Данный случай зарегистрирован в полиции. Предпринимаются все меры по установлению личности мужчины, который это сделал", - сказала собеседница.

По ее словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"В зависимости от степени тяжести травм, которые получили женщины, будет принято решение о наказании в отношении этого мужчины. Мы должны дождаться результатов судмедэкспертизы", - отметила Стати.

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