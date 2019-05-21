Видео: момент возникновения пожара, который уничтожил 13 автомобилей

Сотрудники кишиневской полиции проводят расследование по уголовному делу о сгоревших и поврежденных огнем автомобилях.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Возгорания произошли в столичных секторах Чеканы и Центр, видео второго из этих эпизодов, зафиксированного камерой наблюдения, опубликовано во вторник в социальных сетях.

По данным полиции, это мог быть поджог, сообщает Sputnik Молдова. Снятые кадры также наталкивают на подобный вывод.

На них видно, как к машинам подходит неизвестный, и через мгновение авто охватывает пламя.

Согласно положениям Уголовного кодекса Молдовы, "умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившие ущерб в крупных размерах, наказываются штрафом в размере до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок 240 часов".

Более того, если поджигатели будут найдены, а их вину докажут в суде, они будут обязаны выплатить сумму материального ущерба владельцам сгоревших или пострадавших от пламени автомобилей.

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