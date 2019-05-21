00:13 22 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.94
  • RUB0.28
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Mașină în flăcări

Видео: момент возникновения пожара, который уничтожил 13 автомобилей

© Photo: dse.md
Происшествия
Получить короткую ссылку
65 0 0

Сотрудники кишиневской полиции проводят расследование по уголовному делу о сгоревших и поврежденных огнем автомобилях.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Возгорания произошли в столичных секторах Чеканы и Центр, видео второго из этих эпизодов, зафиксированного камерой наблюдения, опубликовано во вторник в социальных сетях.

По данным полиции, это мог быть поджог, сообщает Sputnik Молдова. Снятые кадры также наталкивают на подобный вывод.

На них видно, как к машинам подходит неизвестный, и через мгновение авто охватывает пламя.

Согласно положениям Уголовного кодекса Молдовы, "умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившие ущерб в крупных размерах, наказываются штрафом в размере до 1350 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок 240 часов".

Более того, если поджигатели будут найдены, а их вину докажут в суде, они будут обязаны выплатить сумму материального ущерба владельцам сгоревших или пострадавших от пламени автомобилей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

На Ботанике сгорел люксовый внедорожник - фото и видео с места ЧП
В Кишиневе сгорел автомобиль службы такси - фото
Теги:
Автомобили, возгорание, Пожар
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Nord Stream
Дело в трубе - газовой
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться