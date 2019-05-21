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Экономическая академия Молдовы

"Безнаказанный хам": еще одна женщина признала в нем того, кто ее ударил

© Sputnik / Евгений Панасенко
Происшествия
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После того, как Sputnik Moldova опубликовал видео с мужчиной, который на столичной улице Алеко Руссо бьет кулаком двух женщин, стало известно, что это не единственный эпизод с участием распоясавшегося хулигана.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. На нашу публикацию быстро отозвалась девушка из Кишинева, которая подверглась нападению со стороны того же агрессивного персонажа.

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Комментарий к видео на странице Sputnik в соцсетях

"У меня был такой же случай с этим господином, вблизи корпуса А Академии экономических знаний", - написала читательница на нашей странице в соцсетях.

Как она пояснила, мужчина направился к ней и сильно ударил кулаком в плечо.

"Я не очень поняла, что произошло, но затем осознала, что у него признаки какой-то болезни. Он вел себя очень странно", - уточнила девушка, которая предпочла не называть своего имени.

Эпизод на видео произошел 14 мая, а тот, о котором написала затем девушка - примерно месяц назад.

Полиция до сих пор не установила личность мужчины, который, как видно на записи с камер видеонаблюдения, наносит кулачные удары двум идущим по улице женщинам.

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