Они одурманивали граждан страны - в Молдове обезвредили опасную группировку

По данным правоохранительных органов республики, пятеро мужчин реализовывали наркотические вещества в особо крупных размерах, их прибыль исчислялась сотнями тысяч леев.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Пятерых членов организованной преступной группировки, специализировавшихся на продаже крупных партий марихуаны, задержали сотрудники Управления по спецоперациям Инспектората полиции Яловен. Мужчины в возрасте от 17 до 33 лет, уроженцы Кишинева, организовали целую скрытую сеть реализации наркотиков онлайн.

Ни клиенты, ни продавцы марихуаны никогда не встречались лицом к лицу - деньги перечислялись злоумышленникам через электронные приложения на их счета. Затем, чтобы скрыть финансовые следы преступления, продавцы "дури" приобретали биткойны, реализуя их позже по более выгодному курсу и получая уже реальные деньги.

© Sputnik / Алексей Никольский Конопля в законе: в Румынии обсуждают легализацию марихуаны

За деятельностью наркогруппировки сотрудники правоохранительных органов следили на протяжении двух месяцев. За это время следователям удалось установить распределение криминальных ролей.

Коноплю выращивали сразу несколько семей, а в ходе обысков прокурорам удалось обнаружить расфасованные "дозы" в автомобилях и по месту жительства всех, без исключения, подозреваемых.

В общем итоге было изъято 1,2 килограмма марихуаны на общую сумму 250 тысяч леев и более 400 засушенных кустов конопли.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, всем пятерым грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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