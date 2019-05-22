07:21 23 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.09
  • USD17.99
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Мигалка на полицейском автомобиле

Криминальная Молдова: самые громкие происшествия в стране за сутки

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
Получить короткую ссылку
458 0 0

Приговор для педофила-насильника, скрытая сеть по крупным продажам наркотиков и расхититель кишиневских подъездов. Узнайте о том, что произошло в республике в середине рабочей недели.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Среда выдалась в Молдове довольно богатой на криминальные новости. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемых в совершении нескольких преступлений.

Точка в кошмарной истории о насилии

Семейное насилие
http://vashe-soznanie.ru/
Страшные цифры: статистика насилия над детьми в Молдове поражает
Жителя Хынчештского района, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, приговорили к 16 с половиной годам лишения свободы. Такое решение вынесла Апелляционная палата (АП) Кишинева, которая оставила в силе вердикт первой инстанции. Кроме того, АП обязала мужчину выплатить 28,5 тысяч леев на покрытие юридических расходов.

Гособвинитель доказал, что 1 августа 2018 года 30-летний обвиняемый следил за девочкой, которая направлялась домой, после чего насильно затащил ее в заброшенный дом в селе Онешты, где удерживал и насиловал ее. Как только мужчина отпустил свою жертву, она сразу же обратилась в полицию.

По данным прокуратуры, фигурант этого уголовного дела женат и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Скрытая сеть наркобизнеса

Пятерых членов организованной преступной группировки, специализировавшихся на продаже крупных партий марихуаны, задержали сотрудники инспектората полиции Яловен. Мужчины в возрасте от 17 до 33 лет, уроженцы Кишинева, организовали целую скрытую сеть реализации наркотиков онлайн.

Ни клиенты, ни продавцы марихуаны никогда не встречались лицом к лицу - деньги перечислялись злоумышленникам через электронные приложения на их счета. Затем, чтобы скрыть финансовые следы преступления, продавцы "дури" приобретали биткойны, реализуя их позже по более выгодному курсу и получая уже реальные деньги.

Задержанный
© Sputnik / Вадим Жернов
Полиция показала, на что идут торговцы наркотиками в Молдове - видео

За деятельностью наркогруппировки сотрудники правоохранительных органов следили на протяжении двух месяцев. За это время следователям удалось установить распределение криминальных ролей.

Коноплю выращивали сразу несколько семей, а в ходе обысков прокурорам удалось обнаружить расфасованные "дозы" в автомобилях и по месту жительства всех, без исключения, подозреваемых.

"Челноки" разбушевались: что обнаружили молдавские таможенники в Кишиневе>>>

В общем итоге было изъято 1,2 килограмма марихуаны на общую сумму 250 тысяч леев и более 400 засушенных кустов конопли.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, всем пятерым грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Грабеж на улице

В Кишиневе 36-летний житель столицы и 41-летний уроженец Сынджерейского района задержаны по подозрению в ограблении. Инцидент произошел в коммуне Ставчены. Жертвой подельников стал 33-летний мужчину, который стоял на остановке в ожидании рейсовой маршрутки. Грабители отобрали у него мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 6 300 леев (порядка 350 долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы).

В ходе допроса оба признали свою вину. Пока они задержаны на 30 суток. Срок, который им грозит - до семи лет тюрьмы.

Серийный вор: он "бомбил" торговые точки Кишинева без устали - видео>>>

Похититель велосипедов

В Кишиневе сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего столичного жителя, который подозревается в краже.

Ранее в полицию обратился 26-летний молодой человек, сообщивший, что из подъезда жилого дома в столичном секторе Рышкановка украли велосипед. Удалось установить, что подозреваемый проник в подъезд ночью и вынес "железного коня", нанеся таким образом ущерб в четыре с половиной тысячи леев.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что пошел на это дело, чтобы заработать по-быстрому. Ему удалось продать велосипед за символическую цену. Ранее фигурант дела уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Сейчас ему грозит либо тюремный срок до четырех лет, либо штраф – до 65 тысяч леев (порядка 3600 долларов), либо неоплачиваемый труд в пользу общества – до 240 часов.

Велосипед, кстати, владельцу все-таки вернули.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Спецоперация молдавской полиции: некоторым водителям не избежать штрафов
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Семья из Новосибирска шестой год бороздит моря и океаны
Семья из Новосибирска шестой год бороздит моря и океаны - видео
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться