Криминальная Молдова: самые громкие происшествия в Молдове за сутки

Приговор для педофила-насильника, скрытая сеть по крупным продажам наркотиков и расхититель кишиневских подъездов. Узнайте о том, что произошло в республике в середине рабочей недели.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Среда выдалась в Молдове довольно богатой на криминальные новости. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемых в совершении нескольких преступлений.

Точка в кошмарной истории о насилии

Жителя Хынчештского района, изнасиловавшего 13-летнюю девочку, приговорили к 16 с половиной годам лишения свободы. Такое решение вынесла Апелляционная палата (АП) Кишинева, которая оставила в силе вердикт первой инстанции. Кроме того, АП обязала мужчину выплатить 28,5 тысяч леев на покрытие юридических расходов.

Гособвинитель доказал, что 1 августа 2018 года 30-летний обвиняемый следил за девочкой, которая направлялась домой, после чего насильно затащил ее в заброшенный дом в селе Онешты, где удерживал и насиловал ее. Как только мужчина отпустил свою жертву, она сразу же обратилась в полицию.

По данным прокуратуры, фигурант этого уголовного дела женат и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Скрытая сеть наркобизнеса

Пятерых членов организованной преступной группировки, специализировавшихся на продаже крупных партий марихуаны, задержали сотрудники инспектората полиции Яловен. Мужчины в возрасте от 17 до 33 лет, уроженцы Кишинева, организовали целую скрытую сеть реализации наркотиков онлайн.

Ни клиенты, ни продавцы марихуаны никогда не встречались лицом к лицу - деньги перечислялись злоумышленникам через электронные приложения на их счета. Затем, чтобы скрыть финансовые следы преступления, продавцы "дури" приобретали биткойны, реализуя их позже по более выгодному курсу и получая уже реальные деньги.

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За деятельностью наркогруппировки сотрудники правоохранительных органов следили на протяжении двух месяцев. За это время следователям удалось установить распределение криминальных ролей.

Коноплю выращивали сразу несколько семей, а в ходе обысков прокурорам удалось обнаружить расфасованные "дозы" в автомобилях и по месту жительства всех, без исключения, подозреваемых.

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В общем итоге было изъято 1,2 килограмма марихуаны на общую сумму 250 тысяч леев и более 400 засушенных кустов конопли.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, всем пятерым грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Грабеж на улице

В Кишиневе 36-летний житель столицы и 41-летний уроженец Сынджерейского района задержаны по подозрению в ограблении. Инцидент произошел в коммуне Ставчены. Жертвой подельников стал 33-летний мужчину, который стоял на остановке в ожидании рейсовой маршрутки. Грабители отобрали у него мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 6 300 леев (порядка 350 долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы).

В ходе допроса оба признали свою вину. Пока они задержаны на 30 суток. Срок, который им грозит - до семи лет тюрьмы.

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Похититель велосипедов

В Кишиневе сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего столичного жителя, который подозревается в краже.

Ранее в полицию обратился 26-летний молодой человек, сообщивший, что из подъезда жилого дома в столичном секторе Рышкановка украли велосипед. Удалось установить, что подозреваемый проник в подъезд ночью и вынес "железного коня", нанеся таким образом ущерб в четыре с половиной тысячи леев.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что пошел на это дело, чтобы заработать по-быстрому. Ему удалось продать велосипед за символическую цену. Ранее фигурант дела уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Сейчас ему грозит либо тюремный срок до четырех лет, либо штраф – до 65 тысяч леев (порядка 3600 долларов), либо неоплачиваемый труд в пользу общества – до 240 часов.

Велосипед, кстати, владельцу все-таки вернули.

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