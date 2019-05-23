Трагедия в одном из сел Молдовы: чем закончился отдых у воды

Печальная статистика: с начала года в водоемах Молдовы утонули семеро человек, среди них - двое детей.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Трагедия в Комратском районе: в селе Светлый утонул 17-летний молодой человек. По предварительной информации, несовершеннолетний отправился вместе с большой компанией друзей к водоему близ населенного пункта.

"Молодой человек первым зашел в воду и призвал товарищей последовать его примеру. Затем он заплыл дальше остальных, но уже не смог вернуться к берегу. Дети в панике стали звать на помощь односельчан", - сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 16.35. Спасатели извлекли тело погибшего.

Несколько дней назад утонул 10-летний мальчик в селе Кунича, Флорештского района.

"Спасатели призывают граждан не позволять несовершеннолетним оставаться у водоемов одним. Запрещено купание в неавторизированных местах, а также в водоемах, которые не оборудованы станциями спасения", - добавили в инспекторате.

С начала года, по данным ведомства, в водоемах Молдовы утонули семеро человек, среди них - двое детей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK