Какое наказание ждет молдаванина, который укусил за палец полицейского

Прокуроры назвали три статьи обвинения против жителя Хынчештского района, который вцепился в палец сотрудника правоохранительных органов и долго не отпускал его.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Случай с пьяным водителем, который вцепился в палец сотрудника полиции, набирает обороты. Прокуроры завершили расследование и передали все материалы этого дела в суд. Если вина дебошира будет доказана, ему грозит до трех лет тюрьмы.

"Житель Хынчештского района предстанет перед судом по трем статьям обвинения – насилие, совершенное против должностного лица, хулиганство, отказ от прохождения алкотеста. При этом у человека не было водительских прав", - сообщили в Генпрокуратуре.

Инцидент произошел 16 марта на трассе R-3 на въезде в село Бозиены. Патрульные инспекторы остановили вызвавший подозрение автомобиль модели "ВАЗ". За рулем транспортного средства находился 26-летний молодой человек.

© Sputnik / Miroslav Rotari Укушенный молдавский полицейский попал на страницы британских СМИ

Невооруженным взглядом было видно, что водитель пьян. Он отказался предоставлять документы и проходить алкотест. Водитель вел себя агрессивно, ругался на полицейских, использовав нецензурные выражения, а затем вцепился зубами в палец сотрудника правоохранительных органов и долго его не отпускал. После чего дебошира задержали.

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К слову, все это произошло в момент когда обвиняемый находился на испытательном сроке – в прошлом году он получил условные три года тюрьмы за умышленное причинение телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью.

Инцидент с укушенным за палец полицейским стал популярным на страницах британских СМИ. Так, интернет-издание Metro написало об этом случае.

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