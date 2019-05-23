В Молдове за коррупцию задержали госслужащего

По данным следствия, сначала госслужащий потребовал взятку за оказание услуги, но потом, поняв, что не сможет выполнить обещание, вернул деньги обратно.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Утро четверга в Молдове началось с задержания сотрудника Таможенной службы (ТС). Его подозревают в коррупции, сообщили в Национальном антикоррупционном центре.

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Как пояснили в ведомстве, таможенник подозревается в том, что потребовал с одного из автовладельцев взятку в размере 1900 евро. За такие деньги подозреваемый обещал восстановить машину человека, задержанную ранее на контрольно-пропускном пункте, а также снизить стоимость товара, изъятого ТС. Однако из-за того, что сотрудник таможни не выполнил свои обещания, он решил вернуть всю сумму.

По данным фактам начато расследование. Пока таможенник задержан на 72 часа. Инспектор признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности.

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