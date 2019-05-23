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Двери квартир в многоэтажке

Мошенники почти десять лет отбирали у жителей Молдовы квартиры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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По закону, за такого рода преступление обвиняемые могут сесть в тюрьму на 15 лет.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел передали в суд материалы уголовного дела по двум эпизодам мошенничества с недвижимостью. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

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В деле фигурируют семь обвиняемых, которые в 2008 и 2010 годах лишили своих жертв квартир в Кишиневе. Ущерб от их действий, как уточнили в прокуратуре, составил почти 775 тысяч леев (более 43 тысяч долларов США по текущему курсу Нацбанка). 

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© Sputnik / Григорий Сысоев
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"Установлено, что с 2008 по 2016 год криминальная группировка реализовывала схему, с помощью которой выбирала социально-уязвимых граждан или жителей Кишинева с расстройством психики, владевших недвижимостью и накопивших долги за коммунальные услуги. Злоумышленники обещали жертвам выплату всех долгов и хорошее жилье в сельской местности, а вместо этого на основе поддельных документов отчуждали недвижимость", - рассказали в прокуратуре.

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В декабре 2018 года у фигурантов дела провели обыски. Тогда же обвиняемых задержали и поместили под предварительный арест.

В деле, переданном в суд, расследуются два эпизода мошенничества, однако следствие продолжает выяснять, кто еще и когда мог принимать участие в преступной схеме.

Уголовный кодекс Молдовы за содеянное предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

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Теги:
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